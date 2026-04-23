Кос: ЕС впервые с 2013 года приступает к работе над договором о вступлении нового государства

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос приветствовала решение о создании рабочей группы, которая разработает договор о присоединении Черногории к Европейскому Союзу.

Об этом Кос написала в социальной сети Facebook, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар подчеркнула, что это впервые с 2013 года ЕС начинает работу над договором о вступлении нового государства-члена.

"Поздравляю Черногорию и (ее премьер-министра) Милойко Спаича! Ваше будущее в составе Европейского Союза обретает реальные очертания", – отметила Кос.

Она подчеркнула, что этот шаг является четким признанием прогресса Черногории и мощным сигналом к продолжению реформ.

Черногория, наряду с Албанией, является фаворитом в гонке за то, чтобы стать первой страной, которая присоединится к Европейскому Союзу после того, как в 2013 году в клуб приняли Хорватию.

Подгорица завершила переговоры по 14 из 35 так называемых "кластеров" – раундов переговоров, объединенных по различным темам, от налогообложения до экологической политики. Это вселяет надежду на то, что она может стать членом ЕС в ближайшие годы.

22 апреля Черногория сделала еще один шаг навстречу членству в ЕС: страны блока договорились начать работу над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

Черногория хочет стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

