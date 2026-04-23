Пентагон несподіваного оголосив про відставку міністра ВМС США

Міністр ВМС США Джон Фелан залишає свою посаду, про що Пентагон несподівано оголосив у середу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Він став першим керівником одного з видів збройних сил, який пішов у відставку під час другого терміну президента Дональда Трампа. Причини несподіваного відходу найвищого цивільного посадовця ВМС не було названо.

Про те, наскільки раптовим був цей крок, свідчить той факт, що у вівторок Фелан виступив перед великою аудиторією моряків та фахівців галузі на щорічній конференції ВМС у Вашингтоні та розповів журналістам про свої плани.

Він також приймав керівників комітету з питань збройних сил Палати представників, щоб обговорити запит ВМС щодо бюджету та зусилля з будівництва нових кораблів.

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив у дописі в соцмережі X, що Фелан "залишає адміністрацію з негайним вступом у силу".

Оголошення пролунало на тлі того, як Військово-морські сили США ввели блокаду іранських портів і переслідують судна, пов’язані з Тегераном, під час хиткого перемир’я у війні.

Посаду виконувача обов’язків міністра ВМС обійме ще один прихильник Трампа: заступник міністра Хун Као, 25-річний ветеран бойових дій, який без успіху балотувався до Сенату та Палати представників США у штаті Вірджинія.

Відставка Фелана є останньою в серії кадрових перестановок у найвищому керівництві Пентагону, що відбулася лише через кілька тижнів після того, як міністр оборони Піт Гегсет звільнив найвищого офіцера армії, генерала Ренді Джорджа. Гегсет також звільнив кількох інших генералів, адміралів та керівників оборонних відомств з моменту вступу на посаду минулого року.

