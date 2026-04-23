Пентагон неожиданно объявил об отставке министра ВМС США

Министр ВМС США Джон Фелан покидает свой пост, о чем Пентагон неожиданно объявил в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АП.

Он стал первым руководителем одного из видов вооруженных сил, который ушел в отставку во время второго срока президента Дональда Трампа. Причины неожиданного ухода высшего гражданского должностного лица ВМС не были названы.

О том, насколько неожиданным был этот шаг, свидетельствует тот факт, что во вторник Фелан выступил перед большой аудиторией моряков и специалистов отрасли на ежегодной конференции ВМС в Вашингтоне и рассказал журналистам о своих планах.

Он также принимал руководителей комитета по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы обсудить запрос ВМС относительно бюджета и усилия по строительству новых кораблей.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил в посте в соцсети X, что Фелан "покидает администрацию с немедленным вступлением в силу".

Объявление прозвучало на фоне того, как Военно-морские силы США ввели блокаду иранских портов и преследуют суда, связанные с Тегераном, во время шаткого перемирия в войне.

Должность исполняющего обязанности министра ВМС займет еще один сторонник Трампа: заместитель министра Хун Као, 25-летний ветеран боевых действий, который безуспешно баллотировался в Сенат и Палату представителей США в штате Вирджиния.

Отставка Фелана является последней в серии кадровых перестановок в высшем руководстве Пентагона, произошедшей всего через несколько недель после того, как министр обороны Пит Хегсет уволил высшего офицера армии, генерала Рэнди Джорджа. Хегсет также уволил нескольких других генералов, адмиралов и руководителей оборонных ведомств с момента вступления в должность в прошлом году.

