АP: Пентагон оценил сроки разминирования Ормузского пролива в шесть месяцев

Пентагон сообщил американским законодателям на этой неделе, что на разминирование Ормузского пролива, вероятно, уйдет шесть месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству АP сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Представители Министерства обороны США сообщили эту информацию во время закрытого брифинга во вторник в комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

По словам собеседника, заседание оставило больше вопросов, чем ответов, поскольку законодатели пытались узнать о стоимости войны против Ирана, ее стратегии и целях.

Конгрессмены также задали вопросы, на которые до сих пор не получено ответов, относительно удара по школьному комплексу в начале войны.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду об отсутствии временных рамок по завершению войны с Ираном.