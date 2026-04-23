Трамп заявив, що не має термінів завершення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив у середу про відсутність часового тиску щодо перемир’я або узгодження нової дати переговорів з Іраном.

Про це він сказав Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Обговорюючи, коли війна може закінчитися, Трамп сказав, що "немає часових рамок" і ніякого поспіху.

"Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, це неправда", – заявив Трамп. Він додав, що його адміністрація хоче "домогтися вигідної угоди для американського народу".

"Блокада лякає їх (іранців) навіть більше, ніж бомбардування. Їх бомбардують роками, але блокаду вони ненавидять", – заявив президент США.

"Щойно ці свердловини припиняють працювати, іноді вони припиняють працювати назавжди", – додав Трамп.

Він також сказав, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагачі – розумна людина і що він очікує, "що він все ще буде на своєму місці, коли переговори знову розпочнуться".

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що вже "за лічені дні" блокада іранських портів Сполученими Штатами змусить Іран зупинити видобуток нафти.