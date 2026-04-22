Times: Україна готова направити в Ормузьку протоку свої мінні тральники з Британії

Чотири українські мінні тральники, що стоять у порту Портсмута, можуть увійти до складу місії під керівництвом Британії та Франції з метою відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це йдеться у публікації британського видання The Times, повідомляє "Європейська правда".

У середу українські військово-морські офіцери візьмуть участь у багатонаціональному військовому саміті з планування, що відбудеться у Постійному об’єднаному штабі (PJHQ) на північному заході Лондона.

Вони заявлять, що Україна готова відправити будь-який з кораблів, два з яких було придбано у Британії для розмінування Чорного моря після закінчення російсько-української війни, повідомив співрозмовник в українських військових колах.

Очікується, що військові офіцери з понад 30 країн візьмуть участь у дводенній зустрічі у Лондоні, щоб детально обговорити, які військові ресурси можна відправити для захисту суден в Ормузькій протоці

Київ хоче максимально допомогти своїм союзникам на Близькому Сході. Він побоюється, що президент США Дональд Трамп може обернутися проти України та укласти угоду з Росією, яку звинувачують у допомозі Ірану.

Інші способи, якими Україна могла б допомогти, включають відправку морських дронів або обладнання для протидії дронам, щоб допомогти союзним країнам захищати судноплавство від іранських атак.

"Ми готові запропонувати все. Є чотири тральники, всі вони перебувають в Портсмуті. Вони не можуть вирушити до України, по-перше, тому що стануть ціллю номер один, а по-друге, через Конвенцію Монтре", – зазначив співрозмовник.

Конвенція Монтре – угода 1936 року, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор у воєнний час. Дія цієї конвенції означає, що колишні Shoreham та Grimsby – два мінних тральники Королівського флоту класу "Сандаун", передані ЗСУ у 2023 році, – залишилися у британських водах, оскільки не можуть пройти до Чорного моря.

У довгостроковій перспективі Україна сподівається, що вони стануть важливим елементом оборони, виявляючи та знешкоджуючи морські міни.

Тральники "Маріуполь" та "Мелітополь" також перебувають на базі в Портсмуті. Їх передали Україні після служби у флотах Бельгії та Нідерландів. Кораблі, що раніше називалися Narcis та Vlaardingen, проходять навчання у складі Королівського флоту з українським екіпажем, очікуючи закінчення війни.

Shoreham з 2018 року виконував трирічне завдання на Близькому Сході, гарантуючи безпеку морських шляхів. Цей корабель був відповідальний за знешкодження мін, встановлених у глибоких водах, оскільки його гідролокатор від'єднується від корпусу і може опускатися.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Президент Володимир Зеленський 17 квітня долучився через відеозв’язок до зустрічі десятка держав, які обговорювали нормалізацію судноплавства в Ормузькій протоці.