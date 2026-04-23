До України прибув принц Гаррі

Принц Гаррі прибув з несподіваним візитом до України, висловивши свою повагу українцям за хоробру оборону Європи від Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив британський таблоїд The Sun.

Гаррі прибув до Києва поїздом. Він сказав виданню, що йому приємно повернутися в Україну – країну, "яка мужньо й успішно захищає східний фланг Європи".

"Важливо, щоб ми не втрачали з поля зору значення цього", – сказав він.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. – April 23, 2026

Очікується, що у сьогоднішній промові на Київському безпековому форумі принц назве Україну "передовою лінією самої демократії".

Він засудить воєнні злочини Путіна як "систематичні та навмисні" і попередить, що війна в Україні – це "війна за цінності, а не лише за територію".

Фото: News Group Newspapers ltd

Герцог Сассекський висловив сподівання "нагадати людям у себе вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна". У своїй промові він закликатиме світ не "ставати байдужим до конфлікту".

Це третій візит Гаррі до України з часу, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Очікується, що колишній британський солдат також відвідає саперів благодійної організації Halo Trust, яку підтримувала його покійна мати, принцеса Діана.

Гаррі, який провів 10 років у британській армії, також планує провести час з українськими учасниками його фонду Invictus Games Foundation, який допомагає пораненим ветеранам відновлюватися за допомогою спорту.

"Я тут, щоб побувати на місці подій, відновити зв’язки та вислухати людей, нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які щогодини кожного дня виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах", – сказав Гаррі.

Востаннє принц Гаррі відвідував Київ у вересні 2025 року.

У квітні 2025 року він відвідав центр Superhumans у Львові.