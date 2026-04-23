В Украину прибыл принц Гарри

Принц Гарри прибыл с неожиданным визитом в Украину, выразив свое уважение украинцам за храбрую оборону Европы от России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил британский таблоид The Sun.

Гарри прибыл в Киев на поезде. Он сказал изданию, что ему приятно вернуться в Украину – страну, "которая мужественно и успешно защищает восточный фланг Европы".

"Важно, чтобы мы не упускали из виду значение этого", – сказал он.

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv.

Ожидается, что в сегодняшней речи на Киевском форуме по безопасности принц назовет Украину "передовой линией самой демократии".

Он осудит военные преступления Путина как "систематические и преднамеренные" и предупредит, что война в Украине – это "война за ценности, а не только за территорию".

Герцог Сассекский выразил надежду "напомнить людям у себя дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина". В своей речи он будет призывать мир не "становиться равнодушным к конфликту".

Это третий визит Гарри в Украину с того времени, когда Путин начал полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Ожидается, что бывший британский солдат также посетит саперов благотворительной организации Halo Trust, которую поддерживала его покойная мать, принцесса Диана.

Гарри, который провел 10 лет в британской армии, также планирует провести время с украинскими участниками его фонда Invictus Games Foundation, который помогает раненым ветеранам восстанавливаться с помощью спорта.

"Я здесь, чтобы побывать на месте событий, восстановить связи и выслушать людей, напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые каждый час и каждый день выполняют чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях", – сказал Гарри.

Последний раз принц Гарри посещал Киев в сентябре 2025 года.

В апреле 2025 года он посетил центр Superhumans во Львове.