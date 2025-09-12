Принц Гаррі прибув до Києва

Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужанню тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Під час поїздки до української столиці він і команда його Фонду Invictus Games мають намір детально розповісти про нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених, з кінцевою метою надання допомоги в усіх регіонах країни.

фото Guardian

У розмові з Guardian під час нічного поїзда до столиці герцог Сассекський сказав: "Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення".

"Ми можемо продовжувати гуманізувати людей, які беруть участь у цій війні, і те, через що вони проходять. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе донести це до людей, тому що дуже легко втратити чутливість до того, що відбувається", – сказав принц Гаррі.

Принц розповів, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновник і генеральний директор центру Superhumans у Львові, де лікують поранених з ампутованими кінцівками. Він відвідав центр у квітні, але зустрівся з нею випадково кілька місяців тому в США.

"Я натрапив на Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим я можу допомогти. Вона відповіла: "Найбільший вплив ти можеш мати, якщо приїдеш до Києва". Я мав порадитися з дружиною та британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення", – розповів він.

"У Львові ви не бачите багато війни. Це дуже далеко на заході. Це перший раз, коли ми побачимо справжні руйнування війни", – додав принц.

Під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час з 200 ветеранами, які також були запрошені. Він також зустрінеться з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

За його словами, поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами, а також побачити деякі руйнування на власні очі. Хоча "Ігри Нескорених", що проводяться раз на два роки, є основним напрямком роботи Фонду, він розширює свої програми спортивної реабілітації, щоб допомогти забезпечити можливості для реабілітації після основних ігор, в тому числі шляхом надання спортивного обладнання в Україні.

Гаррі став другим членом Королівської родини, який відвідав Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Його тітка, Софі, герцогиня Единбурзька, минулого року здійснила візит до Києва.