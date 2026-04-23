США схвалили можливий продаж ракет Hellfire Нідерландам на $200 млн

Державний департамент США повідомив у середу, що схвалив можливий продаж ракет Hellfire Нідерландам на суму 200 мільйонів доларів.

22 квітня

Головним підрядником у цій угоді є компанія Lockheed Martin.

Уряд Нідерландів подав запит на придбання 530 ракет AGM-114R2 Hellfire.

Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, зазначили у Держдепі.

AGM-114R2 Hellfire – це високоточна протитанкова керована ракета класу "повітря-земля". Також вона застосовується з наземних чи морських платформ. Ракета має високу точність завдяки лазерному самонаведенню і здатна ефективно вражати бронетехніку та інші наземні цілі.

Нагадаємо, у середині квітня США схвалили можливий продаж Німеччині систем управління бойовими діями для надводних кораблів на суму до 11,9 млрд доларів.

Раніше агентство Reuters писало, що кілька країн Європи нібито отримали попередження з боку США, що частина постачань замовленої американської зброї може затриматися у зв’язку з війною на Близькому Сході.