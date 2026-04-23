США одобрили возможную продажу Нидерландам ракет Hellfire на $200 млн

Государственный департамент США сообщил в среду, что одобрил возможную продажу ракет Hellfire Нидерландам на сумму 200 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении Госдепа 22 апреля, пишет "Европейская правда".

Главным подрядчиком в этой сделке является компания Lockheed Martin.

"Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники за границу правительству Нидерландов, предусматривающей поставки ракет Hellfire и спутникового оборудования. Общая стоимость сделки оценивается в 200 миллионов долларов", – сказано в сообщении.

Правительство Нидерландов подало запрос на приобретение 530 ракет AGM-114R2 Hellfire.

Эта продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, отметили в Госдепе.

AGM-114R2 Hellfire – это высокоточная противотанковая управляемая ракета класса "воздух-земля". Также она применяется с наземных или морских платформ. Ракета имеет высокую точность благодаря лазерному самонаведению и способна эффективно поражать бронетехнику и другие наземные цели.

Напомним, в середине апреля США одобрили возможную продажу Германии систем управления боевыми действиями для надводных кораблей на сумму до 11,9 млрд долларов.

Ранее агентство Reuters писало, что несколько стран Европы якобы получили предупреждение со стороны США, что часть поставок заказанного американского оружия может задержаться в связи с войной на Ближнем Востоке.