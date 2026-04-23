21-ша держава готова приєднатися до ​угоди про Спецтрибунал щодо агресії РФ

Фінляндія стала 21-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це 23 квітня повідомив у соцмережі Х глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Він подякував Фінляндії за офіційне повідомлення Ради Європи про її намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал.

"Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно приєднується до трибуналу. Ми сподіваємося, що їхня кількість і надалі зростатиме", – написав Сибіга.

Він зазначив, що до приєднання запрошені усі держави, не лише європейські.

"Географічне розташування не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність справедливості", – написав Сибіга.

Угода, додав він, буде винесена на голосування за кілька тижнів у Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Нагадаємо, 14–15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

В Офісі президента України розповіли, які етапи необхідно подолати на шляху до повноцінного запуску Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

