Генсек Ради Європи натякнув на рішення по відповідальності РФ 14-15 травня

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що наступного місяця відкриються "важливі можливості" щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він написав на платформі X.

Берсе прокоментував чергову російську масовану атаку на Україну, зазначивши, що притягнення Росії до відповідальності "не може чекати".

"Ще одна ніч терору в Україні. Ще одна причина, чому притягнення винних до відповідальності не може чекати. Рада Європи разом із 46 державами-членами та партнерами продовжує цю роботу, і попереду нас чекають важливі можливості", – написав він.

У цьому контексті Берсе додав, що очікує зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи у Кишиневі 14–15 травня.

Зазначимо, що глава МЗС України Андрій Сибіга раніше анонсував, що на цьому засіданні очікується голосування щодо угоди про створення Спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.

За даними МЗС, 20 країн вже оголосили про свої наміри приєднатися до Розширеної часткової угоди, яка дозволить запустити роботу Спеціального трибуналу.

У четвер про таке рішення оголосила Австрія. А напередодні про наміри приєднатися до угоди заявила Франція.

Як писала "Європейська правда", у січні глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 мільйонів євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

