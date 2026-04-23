21-я страна готова присоединиться к соглашению о Спецтрибунале по агрессии РФ

Финляндия стала 21-м государством, которое присоединится к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Об этом 23 апреля сообщил в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Он поблагодарил Финляндию за официальное уведомление Совета Европы о ее намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале.

"Финляндия стала 21-м государством, которое официально присоединяется к трибуналу. Мы надеемся, что их количество и в дальнейшем будет расти", – написал Сибига.

Он отметил, что к присоединению приглашены все государства, не только европейские.

"Географическое расположение не имеет значения, когда речь идет об универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости справедливости", – написал Сибига.

Соглашение, добавил он, будет вынесено на голосование через несколько недель в Кишиневе на заседании Комитета министров Совета Европы.

Напомним, 14–15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

В Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

