В ОП розповіли про ключові етапи на шляху до запуску Спецтрибуналу щодо агресії РФ

В Офісі президента України розповіли, які етапи необхідно подолати на шляху до повноцінного запуску Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Про це йдеться у повідомленні ОПУ, пише "Європейська правда".

Як зазначено, наразі завершився основний юридичний етап роботи над трибуналом. Міжнародна коаліція держав підготувала правову основу для створення та запуску трибуналу і зараз він переходить зі стадії політичного рішення до практичного запуску.

Україна вже ратифікувала двосторонню угоду з Радою Європи. З лютого 2026 року почала працювати передова група в Гаазі та Страсбурзі, яка готує організаційний запуск трибуналу.

14–15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

"Забезпечена підтримка впевнено перевищує необхідний мінімум для підписання угоди. Перші 20 держав уже підтвердили намір приєднатися. Це Австрія, Велика Британія, Ісландія, Іспанія, Естонія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Польща, Португалія, Франція, Хорватія, Швеція та Україна. Це відкриває шлях до затвердження угоди в травні, запуску Спецтрибуналу та приєднання нових держав", – зазначили в ОПУ.

Після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи, зокрема, розслідувань, висунення обвинувачень, судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Надалі плануються такі етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року, додали в ОПУ.

Як писала "Європейська правда", у січні глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 мільйонів євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

