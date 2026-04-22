Україна просить Італію не видавати візи російським учасникам Венеційської бієнале

Україна сподівається, що Італія як приймаюча сторона не буде видавати візи російським учасникам Венеційської бієнале, яка не скасувала участь РФ попри прохання офіційного Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час розмови з журналістами у Києві розповів глава МЗС Андрій Сибіга.

Міністр зазначив, що питання участі Росії у Венеційській бієнале обговорювалося під час візиту президента Володимира Зеленського до Італії.

"Ми піддали санкціям тих осіб, російських учасників. І ми зараз ставимо питання, аби їм не видали візи. Приймаюча сторона – Італія. Ми дуже сподіваємося, що нас почують. Тому що ми ввели санкції (щодо росіян) і очікуємо, що не будуть видані візи", – сказав Сибіга.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале

Нагадаємо, в середині березня у Єврокомісії оголосили, що призупинять грант на 2 млн євро, наданий Фонду Бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.