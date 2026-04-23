Литовський парламент схвалив створення військового полігону в Сувальському коридорі

У четвер парламент Литви схвалив рішення про створення військового полігону "Капчямістіс" у Лаздійському районі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністерство оборони Литви повідомило, що власникам нерухомості в цьому районі будуть надіслані повідомлення.

Пропозиції щодо компенсації очікуються на початку наступного року, а виплати мають бути завершені до середини 2027 року.

​Військові навчання планується розпочати у 2028 році, а стрільбища мають бути облаштовані до 2030 року. На полігоні проводитимуться навчання бригадного масштабу за участю 3 500 – 4 000 військовослужбовців, переважно з литовських збройних сил.

​Міністр оборони Робертас Каунас зазначив, що полігон має вирішальне значення для національної оборони та є необхідним для національної дивізії та німецької бригади, що дислокуються в Литві.

​За даними міністерства, місце було обрано завдяки його стратегічному розташуванню поблизу Сувальського коридору – вузької смуги землі між Білоруссю та російським Калінінградом.

​Полігон займатиме приблизно 14 600 гектарів, на яких зараз розташовано майже 2 000 приватних ділянок, переважно лісових. Державні землі будуть передані міністерству, договори оренди будуть розірвані, а цільове призначення земель буде змінено на цілі національної оборони.

​Вибір місця викликав негативну реакцію з боку деяких місцевих мешканців та інших груп, що призвело до різних акцій протесту. Наприклад, 14 квітня у Вільнюсі кілька сотень людей вийшли на протест проти створення нового військового полігону, аргументуючи це захистом природи.

На четвер також заплановано мітинг біля будівлі Сейму Литви.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда заявив, що Польща проти ідеї спільного військового полігону з Литвою.