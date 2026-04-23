Литовский парламент одобрил создание военного полигона в Сувальском коридоре

В четверг парламент Литвы одобрил решение о создании военного полигона "Капчамистис" в Лаздийском районе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министерство обороны Литвы сообщило, что владельцам недвижимости в этом районе будут направлены уведомления.

Предложения о компенсации ожидаются в начале следующего года, а выплаты должны быть завершены к середине 2027 года.

Военные учения планируется начать в 2028 году, а стрельбища должны быть обустроены к 2030 году. На полигоне будут проводиться учения бригадного масштаба с участием 3 500 – 4 000 военнослужащих, преимущественно из литовских вооруженных сил.

Министр обороны Робертас Каунас отметил, что полигон имеет решающее значение для национальной обороны и необходим для национальной дивизии и немецкой бригады, дислоцирующихся в Литве.

По данным министерства, место было выбрано благодаря его стратегическому расположению вблизи Сувальского коридора – узкой полосы земли между Беларусью и российским Калининградом.

Полигон займет примерно 14 600 гектаров, на которых сейчас расположено почти 2 000 частных участков, преимущественно лесных. Государственные земли будут переданы министерству, договоры аренды будут расторгнуты, а целевое назначение земель будет изменено на цели национальной обороны.

Выбор места вызвал негативную реакцию со стороны некоторых местных жителей и других групп, что привело к различным акциям протеста. Например, 14 апреля в Вильнюсе несколько сотен человек вышли на протест против создания нового военного полигона, аргументируя это защитой природы.

На четверг также запланирован митинг у здания Сейма Литвы.

Напомним, заместитель министра обороны Польши Павел Бейда заявил, что Польша против идеи создания совместного военного полигона с Литвой.