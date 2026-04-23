Зеленський: постачання зброї зі США не зупинилось, але ППО недостатньо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зіштовхнулася з дефіцитом засобів протиповітряної оборони попри те, що постачання американського озброєння за програмою PURL триває безперебійно.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.

Журналісти запитали президента, чи не отримувала Україна сигналів про затримки або скасування поставок американської зброї за програмою PURL через війну на Близькому Сході.

"Щодо поставок зброї від США, вони не зупинились. Я вдячний за це партнерам", – відповів Зеленський.

На запитання щодо потреб України за цією програмою президент вказав на дефіцит ППО.

Зеленський нагадав, що Німеччина погодилася профінансувати постачання кількох сотень ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Однак, за його словами, це рішення не покриває тактичних потреб України.

"Щодо PURL, це дефіцит. ППО недостатньо. Нещодавно ми підписали крутий пакет з Німеччиною, але там, скажімо так, там такі терміни, які стратегічно нас посилюють, а тактично дефіцит треба зібрати іншим, інше джерело шукати", – заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вже публічно заявляв, що триваюча війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань перехоплювачів для ЗРК Patriot, які захищають українське небо.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна і надалі продовжить отримувати оплачену партнерами американську зброю, попри фактор війни на Близькому Сході.

Також він оптимістично налаштований щодо того, що партнери України і надалі знаходитимуть потрібні суми для фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.

Минулого тижня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL.