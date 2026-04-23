Зеленский: поставки оружия из США не остановились, но ПВО недостаточно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом средств противовоздушной обороны несмотря на то, что поставки американского вооружения по программе PURL продолжаются бесперебойно.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами.

Журналисты спросили президента, не получала ли Украина сигналов о задержках или отмене поставок американского оружия по программе PURL из-за войны на Ближнем Востоке.

"Что касается поставок оружия от США, то они не остановились. Я благодарен за это партнерам", – ответил Зеленский.

На вопрос о потребностях Украины по этой программе президент указал на дефицит ПВО.

Зеленский напомнил, что Германия согласилась профинансировать поставки нескольких сотен ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако, по его словам, это решение не покрывает тактических потребностей Украины.

"Относительно PURL, это дефицит. ПВО недостаточно. Недавно мы подписали крутой пакет с Германией, но там, скажем так, там такие сроки, которые стратегически нас усиливают, а тактически дефицит надо собрать другим, другой источник искать", – заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский уже публично заявлял, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке привела к большому дефициту поставок перехватчиков для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина и в дальнейшем продолжит получать оплаченное партнерами американское оружие, несмотря на фактор войны на Ближнем Востоке.

Также он оптимистично настроен относительно того, что партнеры Украины и в дальнейшем будут находить нужные суммы для финансирования закупки американского оружия через инициативу PURL.

На прошлой неделе министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины несколько стран объявили о новых взносах в схему PURL.