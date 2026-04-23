Литва закупить понад сотню ракет ППО у США 

Державний департамент США схвалив можливий продаж Литві ракет протиповітряної оборони AIM-9X Block II Sidewinder вартістю 214 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT, а також Держдеп.

Угода включає постачання ракет Sidewinder разом з інженерною, технічною, логістичною підтримкою та іншими пов'язаними елементами програми. Ця закупівля доповнить попередню партію цього озброєння вартістю 19,5 мільйонів доларів, замовленого Литвою.

Загалом, за результатами обох закупівель, в Литву має бути доставлено 168 ракет AIM-9X Block II Sidewinder.

"Ракети Sidewinder доповнять вже чинну багатогранну архітектуру протиповітряної оборони Литви та посилять можливості Литви та всього альянсу НАТО протидіяти загрозам у повітряному просторі. Це ще раз підтверджує тверду відданість Сполучених Штатів європейській безпеці", – сказав міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Ракети AIM-9X Block II Sidewinder сумісні з системою ППО NASAMS норвезького виробництва, яка здатна знищувати літаки, гелікоптери, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети на відстані кількох десятків кілометрів.

У Держдепі США зазначили, що ця угода "зміцнює обороноздатність союзників по НАТО та сприяє миру та стабільності в Європі".

Напередодні повідомлялося, що уряд Литви погодив закупівлю пробної партії безпілотників-перехоплювачів американського виробництва Merops AS-3 Surveyor, які Україна випробувала на полі бою.

Очікується, що цього року Литва виділить чверть свого оборонного бюджету на закупівлю озброєння, зокрема на придбання засобів спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у березні під час атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав.