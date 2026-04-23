Литва закупит более сотни ракет ПВО у США

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Литве ракет противовоздушной обороны AIM-9X Block II Sidewinder стоимостью 214 миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают LRT, а также Госдеп.

Сделка включает поставку ракет Sidewinder вместе с инженерной, технической, логистической поддержкой и другими связанными элементами программы. Эта закупка дополнит предыдущую партию этого вооружения стоимостью 19,5 миллионов долларов, заказанную Литвой.

В целом, по результатам обеих закупок, в Литву должно быть доставлено 168 ракет AIM-9X Block II Sidewinder.

"Ракеты Sidewinder дополнят уже действующую многогранную архитектуру противовоздушной обороны Литвы и усилят возможности Литвы и всего альянса НАТО противодействовать угрозам в воздушном пространстве. Это еще раз подтверждает твердую приверженность Соединенных Штатов европейской безопасности", – сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Ракеты AIM-9X Block II Sidewinder совместимы с системой ПВО NASAMS норвежского производства, которая способна уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на расстоянии нескольких десятков километров.

В Госдепе США отметили, что это соглашение "укрепляет обороноспособность союзников по НАТО и способствует миру и стабильности в Европе".

Накануне сообщалось, что правительство Литвы согласовало закупку пробной партии беспилотников-перехватчиков американского производства Merops AS-3 Surveyor, которые Украина испытала на поле боя.

Ожидается, что в этом году Литва выделит четверть своего оборонного бюджета на закупку вооружения, в частности на приобретение средств наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны.

Напомним, в марте во время атак Украины по портам РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств.