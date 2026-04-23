ЗМІ дізнались деталі майбутніх ядерних навчань Франції та Польщі

Франція та Польща планують провести спільні ядерні навчання на східному фланзі НАТО в рамках нового проєкту європейського ядерного стримування, запропонованого Парижем.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Wirtualna Polska.

Навчання проводитимуться над Балтійським морем та півночі Польщі.

За словами співрозмовників видання у польській армії, вони передбачатимуть маневри за участю французьких винищувачів Rafale та польських Повітряних сил.

За сценарієм навчань, польські пілоти займатимуться далекобійною розвідкою та відстеженням цілей, а також завдаватимуть ударів конвенційною зброєю – ракетами JASSM-ER, що запускаються з F16. Гіпотетично вони будуть спрямовані у напрямку так званих "цілей високої цінності" в районі Санкт-Петербурга.

Водночас французькі військові на цих навчаннях імітуватимуть використання ядерних боєголовок. Планується, що літаки Rafale здійснюватимуть перельоти з Франції на лінію Будапешт-Калінінград та відпрацьовуватимуть "атаки" на цілі в Росії та Білорусі.

Джерела наголошують, що перевагою цих навчань та проєкту європейського ядерного стримування є відсутність бюрократичних механізмів, які діють НАТО.

"Ключ до цих планів полягає в тому, що польсько-французький військовий підрозділ буде, певним чином, поза межами бюрократії НАТО. Розробка спільних процедур дозволить набагато швидше приймати оборонні рішення. Сценарії польсько-французьких навчань слугуватимуть додатковими планами дій у разі нападу Росії, але вони не будуть активовані після тривалих обговорень відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору", – розповіло джерело в польській армії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили можливість проведення спільних ядерних навчань під час візиту французького лідера до Гданська 20 квітня.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.