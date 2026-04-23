СМИ узнали подробности предстоящих ядерных учений Франции и Польши

Франция и Польша планируют провести совместные ядерные учения на восточном фланге НАТО в рамках нового проекта европейского ядерного сдерживания, предложенного Парижем.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Wirtualna Polska.

Учения будут проводиться над Балтийским морем и на севере Польши.

По словам собеседников издания в польской армии, они будут включать маневры с участием французских истребителей Rafale и польских ВВС.

По сценарию учений польские пилоты будут заниматься дальним разведыванием и отслеживанием целей, а также наносить удары конвенционным оружием – ракетами JASSM-ER, запускаемыми с F16. Гипотетически они будут направлены в сторону так называемых "целей высокой ценности" в районе Санкт-Петербурга.

В то же время французские военные на этих учениях будут имитировать использование ядерных боеголовок. Планируется, что самолеты Rafale будут совершать перелеты из Франции на линию Будапешт-Калининград и отрабатывать "атаки" на цели в России и Беларуси.

Источники отмечают, что преимуществом этих учений и проекта европейского ядерного сдерживания является отсутствие бюрократических механизмов, действующих в НАТО.

"Ключ к этим планам заключается в том, что польско-французское военное подразделение будет, в некотором роде, вне рамок бюрократии НАТО. Разработка совместных процедур позволит гораздо быстрее принимать оборонные решения. Сценарии польско-французских учений будут служить дополнительными планами действий в случае нападения России, но они не будут активированы после длительных обсуждений в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора", – рассказал источник в польской армии.

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили возможность проведения совместных ядерных учений во время визита французского лидера в Гданьск 20 апреля.

Напомним, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.