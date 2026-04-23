У Польщі ведмідь смертельно поранив жінку

У Польщі в лісовій місцевості поблизу села Плонна, що у Саноцькому повіті, загинула 58-річна жінка, яку, за попередніми даними, атакував ведмідь.

Про це пише PAP із посиланням на дані місцевих правоохоронних та рятувальних служб, передає "Європейська правда".

За даними поліції, повідомлення про інцидент надійшло в четвер, 23 квітня, до 10:40. На місці події рятувальники виявили тіло жінки у важкодоступній, зарослій лісом місцевості.

Як повідомив речник пожежної служби, старший капітан Павел Гіба, жінка перебувала разом із сином, однак вони розділилися під час перебування в лісі.

За його словами, жінка встигла зателефонувати сину та згадати про ведмедя, після чого зв’язок обірвався.

Через тяжкість травм медики, які прибули на місце, констатували смерть жінки близько полудня.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. На місці працюють слідчі та експерти-криміналісти, які фіксують докази. Остаточні висновки обіцяють оприлюднити після завершення первинних слідчих дій.

Місцева влада закликала мешканців утриматися від відвідування лісів у районі Плонни, зазначивши, що територія є потенційно небезпечною та зараз там працюють екстрені служби.

У жовтні 2025 року у румунських Карпатах внаслідок нападу ведмедя постраждав турист.

В останні роки румунські ведмеді часто забрідають до місць проживання людей, шукаючи їжі. Цьому сприяє і підгодовування хижаків, через що у владі заговорили про посилення штрафів.

Також в уряді Румунії збираються ініціювати зміни до законодавства щодо ведмедів та розширити повноваження місцевої влади на ті випадки, коли хижаки становлять загрозу для людей.