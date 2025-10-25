У Румунії ведмідь поранив туриста на гірському маршруті

Вранці у суботу у румунських Карпатах внаслідок нападу ведмедя постраждав турист, що стало вже другим за два тижні інцидентом з ведмедем.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Чоловік зустрів ведмедя на гірському маршруті вранці 25 жовтня, коли йшов між вершинами Тампа і Поштаварул, в районі міста Брашув. Турист отримав поранення голови і кінцівок, але зумів втекти і спуститися нижче, де перші перехожі викликали для нього рятувальні служби.

Чоловіка забрали до лікарні, одночасно сформували команди фахівців для пошуку ведмедя, який напав.

Перед цим минулого тижня в жудці Нямц стався інший інцидент – 88-річного чоловіка знайшли мертвим неподалік його домівки, обставини вказують на те, що причиною смерті став напад ведмедя.

Румунія має одну з найбільших популяцій бурого ведмедя у Європі, що призводить до дедалі частіших нещасних випадків під час зустрічей хижаків з людьми.

В останні роки румунські ведмеді часто забрідають до місць проживання людей, шукаючи їжі. Цьому сприяє і підгодовування хижаків, через що у владі заговорили про посилення штрафів.

Також в уряді Румунії збираються ініціювати зміни до законодавства щодо ведмедів та розширити повноваження місцевої влади на ті випадки, коли хижаки становлять загрозу для людей.