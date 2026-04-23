В Польше медведь смертельно ранил женщину

В Польше в лесной местности недалеко от деревни Плонна в Санецком повете погибла 58-летняя женщина, на которую, по предварительным данным, напал медведь.

Об этом пишет PAP со ссылкой на данные местных правоохранительных и спасательных служб, передает "Европейская правда".

По данным полиции, сообщение об инциденте поступило в четверг, 23 апреля, до 10:40. На месте происшествия спасатели обнаружили тело женщины в труднодоступной, заросшей лесом местности.

Как сообщил представитель пожарной службы, старший капитан Павел Гиба, женщина находилась вместе с сыном, однако они разделились во время пребывания в лесу.

По его словам, женщина успела позвонить сыну и упомянуть о медведе, после чего связь прервалась.

Из-за тяжести травм медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины около полудня.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств трагедии. На месте работают следователи и эксперты-криминалисты, которые фиксируют улики. Окончательные выводы обещают обнародовать после завершения первичных следственных действий.

Местные власти призвали жителей воздержаться от посещения лесов в районе Плонны, отметив, что территория является потенциально опасной и сейчас там работают экстренные службы.

В октябре 2025 года в румынских Карпатах в результате нападения медведя пострадал турист.

В последние годы румынские медведи часто забредают в места проживания людей в поисках пищи. Этому способствует и подкармливание хищников, из-за чего власти заговорили об ужесточении штрафов.

Также в правительстве Румынии собираются инициировать изменения в законодательстве о медведях и расширить полномочия местных властей на те случаи, когда хищники представляют угрозу для людей.