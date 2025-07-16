У Румунії хочуть кардинально підвищити штрафи за годування ведмедів

Міністерка з питань довкілля Румунії Діана Бузояну анонсувала збільшення штрафів за годування ведмедів, зростання популяції яких призвело до все більшої кількості нещасних випадків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю RFI.

Бузояну пояснила, що через підгодовування ведмеді перестають боятись людей, тому "в тій чи іншій формі він буде взаємодіяти з людьми, і ми дійдемо до драматичних інцидентів".

"Саме цими днями в нас буде остаточний варіант проєкту, який ми запропонуємо для різкого збільшення штрафів і точного визначення в законі годування тварин", – анонсувала вона.

Румунська міністерка не уточнила, як саме зростуть штрафи, але поскаржилась, що нині людей, які годують ведмедів, змушені штрафувати через порушення правил паркування авто.

"Ми перебуваємо в ситуації, в якій Румунія, за результатами обговорень з експертами, може утримувати десь 3500-4000 ведмедів. За попередніми оцінками, сьогодні їх у нас десь між 10 і 12 тисячами", – вказала Бузояну.

В останні роки в Румунії ведмеді часто забрідають до місць проживання людей, шукаючи їжі.

За даними румунського Міністерства охорони навколишнього середовища, за останні два десятиліття в Румунії ведмеді вбили майже 30 людей.

Аби контролювати популяцію ведмедів і запобігати їхнім нападам на людей, влада прагне спростити відстріл цих тварин.