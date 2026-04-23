Литва виступає проти розділення України та Молдови під час вступу до ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що він проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.

Про це він сказав перед початком неформального саміту ЄС на Кіпрі, передає "Європейська правда".

Науседа виступає за відкриття кластерів переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС.

"Гадаю, зараз немає підстав більше говорити про "декаплінг" (decoupling) цих двох країн. Литва завжди підтримуватиме підхід, заснований на заслугах", – наголосив він.

Раніше стало відомо, що Франція та Німеччина пропонують надати Україні "символічні" пільги на етапі вступу до ЄС, які виключають доступ Києва до спільного бюджету блоку та право голосу до набуття повноцінного членства.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, навівши паралелі з тим, що Європі не цікава "обмежена" українська армія.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС не закрив дискусію про можливість вступу України у 2027 році, хоча наразі немає узгоджених обрисів цього процесу.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна готова відкласти отримання деяких пільг від Європейського Союзу, щоб прискорити процес вступу до ЄС.