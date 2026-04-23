Литва выступает против разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.

Об этом он сказал перед началом неформального саммита ЕС на Кипре, передает "Европейская правда".

Науседа выступает за открытие переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

"Думаю, сейчас нет оснований больше говорить о "декаплинг" (decoupling) этих двух стран. Литва всегда будет поддерживать подход, основанный на заслугах", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Франция и Германия предлагают предоставить Украине "символические" льготы на этапе вступления в ЕС, которые исключают доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до получения полноценного членства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС, проведя параллели с тем, что Европе не интересна "ограниченная" украинская армия.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС не закрыл дискуссию о возможности вступления Украины в 2027 году, хотя на данный момент нет согласованных очертаний этого процесса.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина готова отложить получение некоторых льгот от Европейского Союза, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС.