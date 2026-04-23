У Грузії ексміністра оборони засудили до 10 років в’язниці
Ексміністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе засуджений до 10 років позбавлення волі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.
Суддя Тбіліського міського суду Іраклій Хусквадзе визнав винним його, а також фігурантів справи – його колишнього заступника Георгія Хаїндрава, зятя Бурчуладзе – Васіла Мхеїдзе та колишнього начальника департаменту закупівель Міністерства оборони Володимира Гудушаурі.
У Джуаншера Бурчуладзе також конфісковано майно – земельну ділянку та будинок в Іспанії, а також будинок і паркувальне місце в селищі Цкнеті, і йому заборонено обіймати посади строком на 2 роки.
Георгій Хаїндрава засуджений до 8 років позбавлення волі з забороною обіймати посади строком на 2 роки. Васіл Мхеідзе засуджений до 8 років позбавлення волі, у нього конфісковано предмети, визнані речовими доказами.
Що стосується колишнього начальника департаменту закупівель Міністерства оборони, з ним укладено процесуальну угоду на таких умовах: 4 роки умовного терміну, штраф у розмірі 10 000 ларі та заборона обіймати посади строком на 1 рік.
Перед оголошенням рішення суддя Хусквадзе поставив запитання Гудушаурі. Той брав участь у засіданні дистанційно і заявив, що визнає провину. За рішенням судді арешт з його майна було знято.
Колишнього міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе звинувачували за статтями 194 і 332 Кримінального кодексу Грузії, що передбачають зловживання службовими повноваженнями та легалізацію незаконних доходів. Зазначені діяння передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років.
Що стосується Володимира Гудушаурі та Георгія Хаїндрава, їм інкримінується розтрата грошових коштів в особливо великому розмірі, а Васілу Мхеідзе – пособництво в розтраті.
Нагадаємо, 10 лютого польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро, якого звинувачують у 26 правопорушеннях, пов'язаних з діяльністю Фонду справедливості у підпорядкуванні Мін'юсту.
Зьобро та його колишній заступник Марчин Романовський отримали політичний прихисток в Угорщині. Лідер опозиційної угорської партії "Тиса", яка здобула впевнену перемогу на виборах, Петер Мадяр дав зрозуміти, що за нової влади польським ексурядовцям доведеться залишити країну.