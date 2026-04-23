Лідери ЄС обговорили з Зеленським відкриття переговорних кластерів і військову підтримку

Лідери ЄС на Кіпрі обговорили з президентом України Володимиром Зеленським питання розширення блоку і військову підтримку.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС.

Лідери привітали ухвалення останнього рішення щодо розблокування кредиту на суму 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій.

"Наступним кроком стане розширення ЄС: усі умови для відкриття перших переговорних кластерів щодо вступу у найближчі тижні та місяці", – сказав посадовець.

Кілька лідерів також згадали про важливість посилення двосторонніх зусиль, зокрема щодо військової підтримки.

Зараз лідери обговорюють конфлікт на Близькому Сході та його наслідки, зокрема щодо цін на енергоносії.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта привітав схвалення позики 90 млрд євро для України та 20-го пакету санкцій і заявив про потребу готувати наступний крок.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше висловив сподівання, що провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити шлях до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у березні єворокомісарка Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі кластери.

Про підготовку до переговорів за "аграрними главами ми писали у статті Переговори про їжу: чому українська "аграрка" лякає ЄС.