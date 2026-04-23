Лидеры ЕС обсудили с Зеленским открытие переговорных кластеров и военную поддержку

Лидеры ЕС на Кипре обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы расширения блока и военной поддержки.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил представитель ЕС.

Лидеры приветствовали принятие последнего решения о разблокировании кредита на сумму 90 млрд евро и 20-го пакета санкций.

"Следующим шагом станет расширение ЕС: все условия для открытия первых переговорных кластеров по вступлению в ближайшие недели и месяцы", – сказал чиновник.

Некоторые лидеры также упомянули о важности усиления двусторонних усилий, в частности в отношении военной поддержки.

Сейчас лидеры обсуждают конфликт на Ближнем Востоке и его последствия, в частности в отношении цен на энергоносители.

Президент Европейского совета Антониу Кошта приветствовал одобрение кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций и заявил о необходимости готовить следующий шаг.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее выразил надежду, что провал режима Виктора Орбана в Венгрии дает Украине шанс ускорить путь в Европейский Союз.

Как сообщалось, в марте еврокомиссар Кос объявила "неофициально открытыми" для Украины все кластеры.

О подготовке к переговорам по "аграрным главам" мы писали в статье Переговоры о еде: почему украинская "аграрка" пугает ЕС.