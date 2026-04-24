Фінансист і сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн упродовж кількох років після того, як британська поліція вирішила не проводити щодо нього розслідування, розміщував жінок, яких, як стверджується, він експлуатував, у кількох лондонських квартирах.

Це з'ясувало розслідування BBC, повідомляє "Європейська правда".

У квитанціях, електронних листах та банківських виписках, що містяться у справах Епштейна, є докази існування чотирьох квартир, орендованих у заможних районах Кенсінгтон і Челсі. Шість жінок, які там проживали, згодом заявили, що стали жертвами зловживань з боку Епштейна.

Багато з них – з Росії, Східної Європи та інших країн – були привезені до Великої Британії після того, як столична поліція вирішила не розслідувати заяву Вірджинії Джуффре 2015 року про те, що вона стала жертвою міжнародної торгівлі, організованої людьми в Лондоні.

Лондонська поліція заявила, що на той час дотримувалася "розумних напрямків розслідування", неодноразово допитуючи Джуффре після її скарги та співпрацюючи з американськими слідчими.

Згідно з електронними листами у файлах, деяких жінок, які проживали в лондонських квартирах, Епштейн примушував вербувати інших до своєї схеми сексуальної торгівлі людьми, а також регулярно відправляв до Парижа поїздом "Євростар".

Із документів, зібраних Міністерством юстиції США, випливає, що ця діяльність була масштабнішою, ніж вважалося раніше, з більшою кількістю жертв, налагодженою інфраструктурою, такою як житло, та частими перевезеннями жінок через кордон. Це відбувалося аж до самої смерті Епштейна.

BBC виявило, що британська поліція мала й інші можливості розпочати розслідування діяльності фінансиста у Британії, окрім скарги Джуффре про те, що її продали та змусили займатися сексом з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором у 2001 році. Маунтбеттен-Віндзор завжди заперечував будь-які правопорушення.

Як встановила BBC, на початку 2020 року друга жінка поскаржилася в лондонську поліцію, що вона зазнала насильства з боку Епштейна у Великій Британії. Незрозуміло, чи було вжито заходів щодо цієї скарги.

Згідно з одним із документів, британські органи влади також знали у 2020 році, незабаром після смерті Епштейна у в'язниці, де він очікував на суд, що фінансист орендував принаймні одну з квартир, ідентифікованих BBC.

Нагадаємо, 19 лютого Ендрю Маунтбеттена-Віндзора затримали і забрали на допит, що стало першим затриманням члена королівської родини за понад 300 років; у нього вдома пройшли обшуки. Раніше на тлі скандалу з файлами Епштейна його позбавили титулу принца.

Також постало питання про його виключення з лінії престолонаступництва.

