Финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн в течение нескольких лет после того, как британская полиция решила не проводить в отношении него расследование, размещал женщин, которых, как утверждается, он эксплуатировал, в нескольких лондонских квартирах.

Это выяснило расследование BBC, сообщает "Европейская правда".

В квитанциях, электронных письмах и банковских выписках, содержащихся в делах Эпштейна, есть доказательства существования четырех квартир, арендованных в богатых районах Кенсингтон и Челси. Шесть женщин, которые там проживали, впоследствии заявили, что стали жертвами злоупотреблений со стороны Эпштейна.

Многие из них – из России, Восточной Европы и других стран – были привезены в Великобританию после того, как столичная полиция решила не расследовать заявление Вирджинии Джуффре 2015 года о том, что она стала жертвой международной торговли, организованной людьми в Лондоне.

Лондонская полиция заявила, что в то время придерживалась "разумных направлений расследования", неоднократно допрашивая Джуффре после ее жалобы и сотрудничая с американскими следователями.

Согласно электронным письмам в файлах, некоторых женщин, проживавших в лондонских квартирах, Эпштейн заставлял вербовать других в свою схему сексуальной торговли людьми, а также регулярно отправлял в Париж поездом "Евростар".

Из документов, собранных Министерством юстиции США, следует, что эта деятельность была более масштабной, чем считалось ранее, с большим количеством жертв, налаженной инфраструктурой, такой как жилье, и частыми перевозками женщин через границу. Это происходило вплоть до самой смерти Эпштейна.

BBC обнаружило, что британская полиция имела и другие возможности начать расследование деятельности финансиста в Британии, кроме жалобы Джуффре о том, что ее продали и заставили заниматься сексом с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором в 2001 году. Маунтбеттен-Виндзор всегда отрицал любые правонарушения.

Как установила BBC, в начале 2020 года вторая женщина пожаловалась в лондонскую полицию, что она подверглась насилию со стороны Эпштейна в Великобритании. Неясно, были ли приняты меры по этой жалобе.

Согласно одному из документов, британские органы власти также знали в 2020 году, вскоре после смерти Эпштейна в тюрьме, где он ожидал суда, что финансист арендовал по крайней мере одну из квартир, идентифицированных BBC.

Напомним, 19 февраля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора задержали и забрали на допрос, что стало первым задержанием члена королевской семьи за более чем 300 лет; у него дома прошли обыски. Ранее на фоне скандала с файлами Эпштейна его лишили титула принца.

Также встал вопрос о его исключении из линии престолонаследия.

