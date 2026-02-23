В Британії просувається план з усунення експринца Ендрю з черги на престол

Пропозиція уряду Великої Британії виключити брата короля Чарльза III, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, з лінії престолонаступництва просунулась після того, як прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підтримав цей крок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Британський прем'єр Кір Стармер розглядає можливість впровадження законодавства, що позбавляє Маунтбеттена-Вінздора будь-якого права на вступ на престол після завершення поліцейського розслідування ймовірного зловживання службовим становищем.

Хоча колишній принц Ендрю завжди був малоймовірним кандидатом на престол, він як і раніше займає восьме місце в черзі.

Для його виключення з лінії престолонаступництва необхідне ухвалення спеціального законодавства парламентом Великої Британії, а також згода 14 інших країн Співдружності, зокрема Австралії, Канади і Нової Зеландії, главою яких є британський монарх.

"У світлі останніх подій, що стосуються Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, я пишу, щоб підтвердити, що мій уряд погодиться на будь-яку пропозицію щодо виключення його з лінії королівської спадкоємності", – написав Албаніз в листі до Стармера, опублікованому Даунінг-стріт у понеділок вранці.

Він зазначив, що звинувачення стосовно Маунтбеттена-Віндзора є серйозними, "і австралійці ставляться до них серйозно".

Опитування показало, що більшість британців виступають за те, щоб усунути Ендрю Маунтбеттена-Віндзора від лінії престолонаступництва після його арешту 19 лютого.

Експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як його допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

Більше про скандал в королівській родині Британії читайте в матеріалі "Європейської правди": В'язниця для "принца": які наслідки для Британії та монархії матиме арешт брата короля.