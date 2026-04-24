Литва та Чехія спільно готуватимуть фахівців з радіолокації

Литва та Чехія домовилися про співпрацю у сфері підготовки фахівців для експлуатації нещодавно придбаних радіолокаційних систем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас та його чеський колега зустрілися у четвер. У центрі їхніх обговорень були питання протиповітряної оборони НАТО та порядок денний майбутнього саміту Альянсу в Анкарі.

Міністри домовилися обмінюватися технічним досвідом та інформацією для забезпечення ефективного експлуатаційного використання радіолокаційних систем, нещодавно придбаних Литвою.

Каунас зазначив, що придбання пасивних радіолокаційних систем наближається до завершення. Він охарактеризував ці системи як ключовий компонент інтегрованої протиповітряної оборони, зокрема для протидії вторгненням дронів та аеростатам.

Каунас подякував Чехії за її ширший внесок у регіональну безпеку, згадавши її неодноразову участь у місіях, в рамках якої союзники по НАТО по черзі патрулюють повітряний простір Естонії, Латвії та Литви.

Міністри також обговорили питання довгострокової підтримки України. Каунас запросив Чехію приєднатися до коаліції з розмінування, яку спільно очолюють Литва та Ісландія.

