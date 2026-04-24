Литва и Чехия будут совместно готовить специалистов по радиолокации

Литва и Чехия договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов для эксплуатации недавно приобретенных радиолокационных систем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас и его чешский коллега встретились в четверг. В центре их обсуждений были вопросы противовоздушной обороны НАТО и повестка дня предстоящего саммита Альянса в Анкаре.

Министры договорились обмениваться техническим опытом и информацией для обеспечения эффективного эксплуатационного использования радиолокационных систем, недавно приобретенных Литвой.

Каунас отметил, что приобретение пассивных радиолокационных систем близится к завершению. Он охарактеризовал эти системы как ключевой компонент интегрированной противовоздушной обороны, в частности для противодействия вторжению дронов и аэростатов.

Каунас поблагодарил Чехию за ее широкий вклад в региональную безопасность, упомянув ее неоднократное участие в миссиях, в рамках которой союзники по НАТО поочередно патрулируют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.

Министры также обсудили вопросы долгосрочной поддержки Украины. Каунас пригласил Чехию присоединиться к коалиции по разминированию, которую совместно возглавляют Литва и Исландия.

