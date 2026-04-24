Туск потішився "першому саміту ЄС без росіян", натякаючи на Орбана

Новини — П'ятниця, 24 квітня 2026, 11:23 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що неформальний саміт ЄС на Кіпрі "вперше проходить без росіян" – явно натякаючи на угорського прем’єра Віктора Орбана, який після поразки на виборах вирішив не їхати туди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Туск, який з четверга перебуває на Кіпрі на дводенному неформальному саміті ЄС, назвав його "першим самітом без росіян". 

"Зустріч Європейської ради. Вперше за роки у кімнаті немає росіян. Це велике полегшення", – написав він. 

Єдиний з лідерів країн ЄС, відсутній на зустрічі – угорський прем’єр Віктор Орбан, який невдовзі залишає посаду після 16 років при владі. 

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький, який перед виборами приїздив до Орбана, тепер заперечує, що це було висловленням підтримки. 

Також повідомляли, що на будівлю парламенту Угорщини вперше за понад 10 років повернуть прапор ЄС

