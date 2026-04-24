Туск порадовался "первому саммиту ЕС без русских", намекая на Орбана

Новости — Пятница, 24 апреля 2026, 11:23 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что неформальный саммит ЕС на Кипре "впервые проходит без русских" – явно намекая на венгерского премьера Виктора Орбана, который после поражения на выборах решил не ехать туда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Туск, который с четверга находится на Кипре на двухдневном неформальном саммите ЕС, назвал его "первым саммитом без русских".

"Встреча Европейского совета. Впервые за годы в комнате нет русских. Это большое облегчение", – написал он. 

Единственный из лидеров стран ЕС, отсутствующий на встрече – венгерский премьер Виктор Орбан, который вскоре покидает пост после 16 лет у власти.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий, который перед выборами приезжал к Орбану, теперь отрицает, что это было выражением поддержки.

Также сообщалось, что на здание парламента Венгрии впервые за более чем 10 лет вернут флаг ЕС.

