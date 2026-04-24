Туск спрашивает, в силах ли НАТО дать адекватный ответ в случае нападения России

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет уверенности в том, что НАТО, центральную роль в котором играют США, все еще готов дать адекватный ответ в случае нападения России на одну из стран-членов блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил изданию Financial Times.

По словам Туска, "самый большой и важный вопрос" для Европы заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты быть надежным партнером НАТО в случае российского нападения.

"Для всего восточного фланга, моих соседей... вопрос заключается в том, является ли НАТО все еще организацией, готовой как политически, так и логистически реагировать, например, против России, если она попытается напасть", – сказал он в интервью, опубликованном в пятницу.

Туск отметил, что потенциальное российское нападение является "чем-то действительно серьезным".

"Я говорю о краткосрочных перспективах, скорее о месяцах, чем о годах... Для нас очень важно знать, что все будут относиться к обязательствам НАТО так же серьезно, как Польша", – сказал он.

Туск высказал мнение, что Евросоюз мог бы пересмотреть свою статью о взаимной обороне – статью 42.7 Договора о ЕС. Он призвал Европейский Союз стать "настоящим альянсом" в деле защиты континента.

"Чтобы иметь не только на бумаге, но и реальный союз, нужны настоящие инструменты и реальная сила, когда речь идет о средствах обороны и мобильности вооруженных сил между странами и тому подобном. Это очень практическая проблема на сегодня", – сказал он.

"Вот почему моей нынешней одержимостью и миссией является реинтеграция Европы. Это означает совместную оборону... совместные усилия для защиты наших восточных границ", – добавил Туск.

Президент Кипра Никос Христодулидис настаивает на том, чтобы ЕС усилил положение о взаимной помощи, а именно статью 42.7, на случай, если страны подвергнутся нападению.

СМИ ранее сообщали, что ЕС намерен отработать, как он будет реагировать, если одна из его стран подвергнется нападению.

Напомним, на фоне войны в Иране Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.