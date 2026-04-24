Санчес заявив про "подвійні стандарти" ЄС щодо України та Близького Сходу

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в Європейському Союзі існують "подвійні стандарти" у політиці щодо воєн в Україні та на Близькому Сході через відмову країн-членів "карати" Ізраїль за його дії в регіоні.

Як пише "Європейська правда", його заяви цитує EFE.

Санчес, коментуючи перебіг саміту лідерів ЄС на Кіпрі, поскаржився на те, що його пропозиція призупинити дію Угоди про асоціацію з Ізраїлем через війну на Близькому Сході зустріла опір серед країн-членів. За даними ЗМІ, головними противниками цієї ідеї виступили Італія та Німеччина.

Іспанський прем’єр-міністр заявив, що ЄС втратить свій авторитет, якщо не застосує заходів щодо Ізраїлю.

"На жаль, є уряди, які підтримують це, а інші – проти, єдиної позиції з цього питання немає. Все це призводить до ослаблення позицій Європейського Союзу в плані нашої легітимності, принаймні політичної, та нашої авторитетності, коли йдеться про захист таких справедливих справ, як щодо України", – попередив він.

На його думку, у Європі існують "подвійні стандарти" щодо України та ситуації на Близькому Сході. Санчес натякнув, що Ізраїль порушує міжнародне право, як і Росія у своїй агресії проти України.

"І, очевидно, ні в Лівані, ні на Західному березі, ні, звісно, у Газі Ізраїль цього (міжнародного права. – Ред.) не дотримується, і це також має спонукати нас до таких роздумів", – сказав він.

Нагадаємо, цього тижня Іспанія, Ірландія та Словенія звернулися до ЄС із проханням розглянути можливість призупинення Угоди про асоціацію з Ізраїлем через війну на Близькому Сході.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вкотре заявив про свою незгоду з "незаконною" війною США та Ізраїлю проти Ірану, яку він назвав "величезною помилкою".

Соціологічні опитування свідчать, що Соціалістична партія Іспанії, яку очолює прем’єр-міністр Педро Санчес, здобула підтримку виборців на тлі рішучої опозиції уряду до американсько-ізраїльської війни проти Ірану, тоді як популярність ультраправої партії Vox, яка підтримує цю військову операцію, знизилася.

