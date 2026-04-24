Санчес заявил о "двойных стандартах" ЕС в отношении Украины и Ближнего Востока

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европейском Союзе существуют "двойные стандарты" в политике в отношении войн в Украине и на Ближнем Востоке из-за отказа стран-членов "наказывать" Израиль за его действия в регионе.

Как пишет "Европейская правда", его заявления цитирует EFE.

Санчес, комментируя ход саммита лидеров ЕС на Кипре, пожаловался на то, что его предложение приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем из-за войны на Ближнем Востоке встретило сопротивление среди стран-членов. По данным СМИ, главными противниками этой идеи выступили Италия и Германия.

Испанский премьер-министр заявил, что ЕС потеряет свой авторитет, если не применит меры в отношении Израиля.

"К сожалению, есть правительства, которые поддерживают это, а другие – против, единой позиции по этому вопросу нет. Все это приводит к ослаблению позиций Европейского Союза в плане нашей легитимности, по крайней мере политической, и нашей авторитетности, когда речь идет о защите таких справедливых дел, как в отношении Украины", – предупредил он.

По его мнению, в Европе существуют "двойные стандарты" в отношении Украины и ситуации на Ближнем Востоке. Санчес намекнул, что Израиль нарушает международное право, как и Россия в своей агрессии против Украины.

"И, очевидно, ни в Ливане, ни на Западном берегу, ни, конечно, в Газе Израиль этого (международного права. – Ред.) не придерживается, и это также должно побудить нас к таким размышлениям", – сказал он.

Напомним, на этой неделе Испания, Ирландия и Словения обратились к ЕС с просьбой рассмотреть возможность приостановления Соглашения об ассоциации с Израилем из-за войны на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в очередной раз заявил о своем несогласии с "незаконной" войной США и Израиля против Ирана, которую он назвал "огромной ошибкой".

Социологические опросы свидетельствуют, что Социалистическая партия Испании, которую возглавляет премьер-министр Педро Санчес, получила поддержку избирателей на фоне решительной оппозиции правительства к американо-израильской войне против Ирана, тогда как популярность ультраправой партии Vox, которая поддерживает эту военную операцию, снизилась.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕП": Санчес против Трампа: какие риски и выгоды принес премьеру Испании конфликт с США