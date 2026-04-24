У Данії визнають: переговори про формування уряду можуть затягнутися

У Данії через місяць після парламентських виборів переговори щодо формування нового уряду зайшли в глухий кут.

Про це заявила тимчасова виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Метте Фредеріксен під час спілкування з журналістами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Фредеріксен, яка отримала королівський мандат на формування уряду, веде переговори про створення коаліції між 12 партіями парламенту. Втім, наразі вона заручилася підтримкою лише лівих сил, чого недостатньо для більшості.

"Немає кінцевої дати переговорів – це займе стільки часу, скільки потрібно", – сказала вона.

Коментуючи зусилля коаліції, міністр закордонних справ Данії та лідер партії "Помірковані" Ларс Льокке Расмуссен заявив, що угода залишається "далекою".

Якщо Фредеріксен не вдасться сформувати нову коаліцію, король буде змушений доручити лідеру іншої партії вивчити можливості формування уряду.

Читайте більше на цю тему у статті: Побита, але не переможена: чи збереже проукраїнська прем’єрка Данії свою посаду.