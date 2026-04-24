В Дании признают: переговоры о формировании правительства могут затянуться

В Дании спустя месяц после парламентских выборов переговоры по формированию нового правительства зашли в тупик.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности премьер-министра Метте Фредериксен во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Фредериксен, которая получила королевский мандат на формирование правительства, ведет переговоры о создании коалиции между 12 партиями парламента. Впрочем, пока она заручилась поддержкой только левых сил, чего недостаточно для большинства.

"Нет конечной даты переговоров – это займет столько времени, сколько нужно", – сказала она.

Комментируя усилия коалиции, министр иностранных дел Дании и лидер партии "Умеренные" Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что соглашение остается "далеким".

Если Фредериксен не удастся сформировать новую коалицию, король будет вынужден поручить лидеру другой партии изучить возможности формирования правительства.

