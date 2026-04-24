Мер Вільнюса виступив проти візиту одіозного польського депутата-українофоба Брауна 

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що міська влада виступає проти запланованого візиту скандального польського політика та голови партії "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна, відомого своїми антиукраїнськими, проросійськими та антисемітськими поглядами.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на сторінці в Facebook.

Браун та інші члени партії "Конфедерація польської корони" планували відвідати Литву на початку травня для проведення публічного заходу, для організації якого йому знадобиться дозвіл міської влади.

Мер Вільнюса заявив, що офіційно повідомить організаторів та державні органи, відповідальні за громадський порядок і безпеку, про свою незгоду з проведенням заходу.

Свою позицію Бенкунскас пояснив незгодою з діями Брауна. Як зазначає мер, польський політик ставив під сумнів історичні факти про Голокост, звинувачується в антисемітизмі, критикує Європейський Союз і бере участь в акціях проти присутності українських символів у публічному просторі. Крім того, партія Брауна виступає проти допомоги Україні та за скасування санкцій проти Росії.

Після переліку звинувачень проти Брауна мер Вільнюса звернувся до самого політика.

"У мене тут виникає просте запитання: якщо та наша Європа, та наша система цінностей тобі не подобається, чому ти так хочеш нею користуватися, вільно подорожувати до іншої країни та мати тут платформу для поширення своєї отрути? Що ти забув у Вільнюсі?" – написав Бенкунскас.

Нагадаємо, напередодні Комітет з правових питань Європейського парламенту проголосував за позбавлення недоторканності скандального політика та голову партії "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна за його спробу зірвати церемонію у Єдвабному, присвячену вшануванню пам'яті польських євреїв.

Гжегож Браун відомий тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

