Мэр Вильнюса выступил против визита одиозного польского депутата-украинофоба Брауна

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что городские власти выступают против запланированного визита скандального польского политика и председателя партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, известного своими антиукраинскими, пророссийскими и антисемитскими взглядами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на странице в Facebook.

Браун и другие члены партии "Конфедерация польской короны" планировали посетить Литву в начале мая для проведения публичного мероприятия, для организации которого ему понадобится разрешение городских властей.

Мэр Вильнюса заявил, что официально уведомит организаторов и государственные органы, ответственные за общественный порядок и безопасность, о своем несогласии с проведением мероприятия.

Свою позицию Бенкунскас объяснил несогласием с действиями Брауна. Как отмечает мэр, польский политик ставил под сомнение исторические факты о Холокосте, обвиняется в антисемитизме, критикует Европейский Союз и участвует в акциях против присутствия украинских символов в публичном пространстве. Кроме того, партия Брауна выступает против помощи Украине и за отмену санкций против России.

После перечня обвинений против Брауна мэр Вильнюса обратился к самому политику.

"У меня здесь возникает простой вопрос: если и наша Европа, и наша система ценностей тебе не нравится, почему ты так хочешь ею пользоваться, свободно путешествовать в другую страну и иметь здесь платформу для распространения своего яда? Что ты забыл в Вильнюсе?" – написал Бенкунскас.

Напомним, накануне Комитет по правовым вопросам Европейского парламента проголосовал за лишение неприкосновенности скандального политика и председателя партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна за его попытку сорвать церемонию в Едвабном, посвященную чествованию памяти польских евреев.

Гжегож Браун известен тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.

