В Європарламенті підтримали позбавлення імунітету депутата-українофоба з Польщі

Комітет з правових питань Європейського парламенту проголосував за позбавлення недоторканності чотирьох депутатів з Польщі, зокрема скандального політика та голову партії "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна, відомого своїми антиукраїнськими поглядами.

Про це повідомляє RMF24.

Окрім Брауна, депутатську недоторканність пропонують зняти з Даніеля Обайтека, Патрика Які (партія "Право і справедливість") та Томаша Бучека ("Конфедерація").

Остаточне рішення щодо скасування імунітету буде ухвалено Європейським парламентом під час наступного пленарного засідання у Страсбурзі.

У випадку з Гжегожем Брауном йдеться про інцидент, коли політик намагався зірвати церемонію у Єдвабному, присвячену вшануванню пам'яті польських євреїв.

Звинувачення щодо Обайтека стосуються надання неправдивих свідчень. Депутатів Які та Бушека пропонують позбавити імунітету у зв'язку з приватними обвинуваченнями.

Зняття імунітету не означає, що депутат Європарламенту визнаний винним, а лише дозволяє національним судовим органам проводити розслідування або судовий розгляд.

Нагадаємо, у березні Європейський парламент вже проголосував за позбавлення імунітету польського євродепутата Гжегожа Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.

До цього ЄП двічі голосував за позбавлення Брауна імунітету – за знищення ханукальних свічок у Сеймі та порушення фізичної недоторканності гінеколога в Олесниці.

Гжегож Браун відомий тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

Читайте також: Українофоб, антисеміт та скандаліст: як Гжегож Браун став "зіркою" польської політики.