ЕП узнала, когда Украина получит первый "военный" транш из 90 млрд евро от ЕС

Первый транш из "военной" части кредита ЕС на 90 млрд евро составит 6 млрд и поступит Украине не позднее июня.

Как стало известно "ЕвроПравде", точная дата предоставления первых средств пока неизвестна, поскольку этому предшествует еще ряд процедур. Прежде всего Украина должна открыть специальный банковский счет в ЕС, а именно в немецком Deutsche Bundesbank.

В целом эта процедура должна была бы занять несколько месяцев, однако Украина и Германия договорились ускорить этот процесс. Кроме того, Киев должен предоставить ЕС право мониторинга расходов с указанного счета.

В ЕС также сообщили, что Киев уже имеет возможность заключать контракты на поставку вооружения и оплачивать их уже полученными средствами, поскольку условия кредита позволяют финансировать военные заказы, сделанные с января этого года.

Как ранее стало известно, первый оборонный транш будет направлен на закупку дронов, произведенных в Украине. График следующих выплат "военной" части кредита еще не утвержден, но они должны происходить быстрее. По данным "ЕвроПравды", в следующий пакет могут войти боеприпасы, дроны и средства противовоздушной обороны.

Отметим, что условий для получения оборонных средств нет, в отличие от "финансовой" части кредита ЕС.

Как известно, Совет ЕС 23 апреля в письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021–2027 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026–2027 годах.

