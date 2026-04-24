"Европейская правда" узнала, какие реформы могут стать условием выплаты части средств ЕС Украине

Для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.

Как известно, в этом году Европейский Союз выплатит Украине 16,7 млрд евро бюджетной поддержки, половина которой поступит через инструмент макрофинансовой помощи (МФП), а еще 8,35 млрд евро – через программу Ukraine Facility, которая сосредоточена на евроинтеграционных реформах (принцип "деньги в обмен на реформы").

Украина и ЕС еще должны провести переговоры относительно перечня реформ, за выполнение которых Киев будет получать транши бюджетной поддержки.

По данным источников "ЕвроПравды", в основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Коса". Речь идет о реформах в области верховенства права и противодействия коррупции, в реализации которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.

Графика новых траншей по Ukraine Facility пока нет из-за необходимости согласовать необходимые реформы, которые привязаны к каждой выплате.

Как сообщают источники, в мае или в начале июня Украина получит транш в размере 2,7 млрд евро по этой программе за выполнение предыдущих обязательств.

"Это будет последняя выплата по старой программе Ukraine Facility. Далее будет новый список реформ", –объяснил собеседник "ЕП".

Как сообщала "Европейская правда", еще половина бюджетной части помощи от ЕС поступит тремя траншами через инструмент макрофинансовой помощи (МФП).

По данным "ЕвроПравды", первый транш из "военной" части кредита ЕС на 90 млрд евро составит 6 млрд и поступит Украине не позднее июня.

